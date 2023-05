JACQUES BREL par Jean-Pierre Brondino & Maria Gissi Théâtre du carré rond, 27 mai 2023, Marseille.

JACQUES BREL par Jean-Pierre Brondino & Maria Gissi Samedi 27 mai, 20h30 Théâtre du carré rond 18 / 14€

Du Plat Pays aux Marquises, accompagné au clavier et à l’accordéon par Maria Gissi, Jean-Pierre Brondino retrace l’itinéraire en chansons de Jacques BREL, agrémenté d’explications et d’anecdotes . Il aborde toutes les thématiques et la symbolique du poète belge, BREL et l’enfance, BREL et la guerre, BREL et l’amour, BREL et les femmes, BREL portraitiste réaliste, BREL peintre impressionniste, BREL face à la mort …une vingtaine de chansons, des plus grands succès à d’autres moins connues à découvrir,et aussi le poème symphonique Jean de Bruges qui ne fut jamais édité et qui reste une œuvre confidentielle.

La voix riche en harmoniques, au service d’une interprétation sobre et personnalisée mais fidèle à la sensibilté du Grand Jacques, avec un accompagnement musical clavier/guitare/accordéon respectueux de l’univers musical de BREL, Jean-Pierre Brondino vous invite à un moment de passion, de partage et d’émotion.

Maria Gissi est une chanteuse franco-italienne (variétés internationales, jazz, lyrique) et multi instrumentiste (piano, guitare, accordéon). Elle est également auteure-compositrice-interprète membre de la SACEM et a accompagné de nombreux chanteurs en concerts.

Théâtre du carré rond 23 rue des trois rois 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T20:30:00+02:00 – 2023-05-27T22:30:00+02:00

