Eugène Onéguine Théâtre du Capitole, 20 juin 2024, Toulouse. Eugène Onéguine 20 juin – 2 juillet 2024 Théâtre du Capitole De 10 à 113€ Tiré du célèbre poème de Pouchkine, fondateur de la littérature russe, l’opéra de Tchaïkovski est un sommet du lyrisme slave : justesse des situations, beauté enchanteresse des mélodies, chatoiement de l’orchestre, tout concourt à faire de cet ouvrage l’un des plus bouleversants du répertoire. Stéphane Degout, qui compte parmi nos plus grands barytons français, incarne un Onéguine tout en clair-obscur, dans une nouvelle production signée par Florent Siaud, l’un des jeunes metteurs en scène les plus enthousiasmants d’aujourd’hui. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-20T20:00:00+02:00 – 2024-06-20T23:00:00+02:00

2024-07-02T20:00:00+02:00 – 2024-07-02T23:00:00+02:00 Ilia Répine, Le Duel, 1901. Musée Pouchkine, Moscou © DR

