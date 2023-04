Cendrillon Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Cendrillon 29 mars – 7 avril 2024 Théâtre du Capitole De 10 à 113€ Tendres et burlesques, cruels et touchants, les personnages sont emportés dans un tourbillon effréné de virtuosité jubilatoire et de rythmes enivrants, où finalement triomphe la bonté. Avec une distribution époustouflante, rompue à la pyrotechnie rossinienne et à la verve de l'opéra bouffe, la nouvelle production de Barbe & Doucet, qui reviennent après une bouleversante Bohème la saison dernière, enchante par son esprit music-hall et son inépuisable fantaisie. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd'hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d'excellence. Métro : ligne A – station Capitole

2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T22:40:00+01:00

2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:40:00+02:00 La Cenerentola, mise en scène de Barbe & Doucet, Latvijas Nacionālā Opera un Balets, Riga (Lettonie), 2021. © A. Zeltina

