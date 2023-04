Journée Mozart Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Journée Mozart Théâtre du Capitole, 2 mars 2024, Toulouse. Journée Mozart Samedi 2 mars 2024, 15h00, 17h30, 20h00 Théâtre du Capitole 1781 – le succès d’Idomeneo à Munich dissuade Mozart de retourner sous le joug humiliant du prince-archevêque de Salzbourg : son destin l’appelle à Vienne. C’est de ce jeune homme de 25 ans, premier musicien indépendant de son temps, que cette journée exceptionnelle brosse, en écho aux représentations d’Idomeneo, un riche portrait musical : un concert de musique de chambre par les musiciens de l’Orchestre national du Capitole ; un concert de musique vocale sous l’égide de la pianiste Anne Le Bozec ; entre les deux, la musicologue et conteuse Sophie Gaillot Miczka fait découvrir aux enfants et à leurs parents, en musique, l’enfance prodige de ce petit camarade étonnant ! Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

