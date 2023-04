Karine Deshayes et Florian Sempey Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Karine Deshayes et Florian Sempey Théâtre du Capitole, 28 février 2024, Toulouse. Karine Deshayes et Florian Sempey Mercredi 28 février 2024, 20h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€ Deux de nos plus grands chanteurs français se retrouvent, complices, autour de leur compositeur de prédilection : les opéras de Rossini regorgent de merveilleux airs et duos pour mezzo-soprano et baryton. Un feu d’artifice vocal, comique ou sentimental, toujours ébouriffant de virtuosité, dans lequel Karine Deshayes et Florian Sempey excellent avec charme et humour. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T20:00:00+01:00 – 2024-02-28T21:30:00+01:00

2024-02-28T20:00:00+01:00 – 2024-02-28T21:30:00+01:00 © Aymeric Giraudel / © Cyril Cosson – Occurrence

