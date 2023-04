Idoménée Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Idoménée Théâtre du Capitole, 27 février 2024, Toulouse. Idoménée 27 février – 7 mars 2024 Théâtre du Capitole De 10 à 113€ À vingt-cinq ans, Mozart enfin indépendant signe avec Idomeneo un véritable chef-d’œuvre, où le traditionnel opéra seria devient une tragédie humaine marquée du sceau unique de son génie. Pour cette nouvelle production où brillent une distribution aussi jeune que prestigieuse et le chœur les éléments, le metteur en scène Satoshi Miyagi imagine, d’une guerre à l’autre, la rencontre entre Grèce antique et Japon moderne. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Idomeneo, Re di Creta, mise en scène Satoshi Miyagi. Festival d'Aix-en-Provence, 2022. © Jean-Louis Fernandez

