El Villano Théâtre du Capitole, 3 février 2024, Toulouse. El Villano Samedi 3 février 2024, 20h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 30€ Le célèbre ensemble de cuivres anciens de Toulouse nous convie à un voyage musical et ludique, au carrefour des musiques anciennes, traditionnelles et improvisées. Les Sacqueboutiers tracent un itinéraire original, où voix et réunion inattendue d’instruments revisitent des musiques populaires issues des pays méditerranéens. Un héritage voué à la poésie, à l’exploration des inépuisables richesses de la mélodie. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

