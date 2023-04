Marcelo Álvarez Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Marcelo Álvarez Théâtre du Capitole, 1 février 2024, Toulouse. Marcelo Álvarez Jeudi 1 février 2024, 20h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€ Retour historique en France du légendaire ténor argentin, qui avait enflammé la scène du Capitole il y a plus de vingt ans dans les grands rôles belcantistes. Aujourd’hui, Marcelo Álvarez explore pour nous un généreux florilège de pages d’opéra, d’opérettes espagnoles et de chansons d’Amérique latine. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00 © Andrea Cavalli

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Capitole Adresse Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Théâtre du Capitole Toulouse

Théâtre du Capitole Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Marcelo Álvarez Théâtre du Capitole 2024-02-01 was last modified: by Marcelo Álvarez Théâtre du Capitole Théâtre du Capitole 1 février 2024 Théâtre du Capitole Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne