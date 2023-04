Matthias Goerne Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Matthias Goerne Théâtre du Capitole, 26 janvier 2024, Toulouse. Matthias Goerne Vendredi 26 janvier 2024, 20h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€ Matthias Goerne incarne le meilleur de la grande tradition allemande du chant, où la noblesse du phrasé, la richesse du timbre et la perfection de la diction se rejoignent pour réaliser l’idéal du romantisme : la fusion de la musique et de la poésie. Il nous revient en récital avec un programme passionnant : les Wesendonck-Lieder, que Wagner considérait comme des études à son Tristan, des lieder de Richard Strauss, mais aussi de son exact contemporain, plus méconnu : Hans Pfitzner. Un programme aux somptueuses couleurs crépusculaires. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00 © Marie Staggat

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Capitole Adresse Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Théâtre du Capitole Toulouse

Théâtre du Capitole Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Matthias Goerne Théâtre du Capitole 2024-01-26 was last modified: by Matthias Goerne Théâtre du Capitole Théâtre du Capitole 26 janvier 2024 Théâtre du Capitole Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne