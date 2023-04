La Femme sans ombre Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

La Femme sans ombre Théâtre du Capitole, 25 janvier 2024, Toulouse. La Femme sans ombre 25 janvier – 4 février 2024 Théâtre du Capitole De 10 à 113€ Mais, privée d’une ombre, elle ne saurait appartenir pleinement au monde des humains. Pourra-t-elle négocier un échange avec de simples mortels ? Strauss et Hofmannsthal signent un conte fascinant au sens inépuisable, d’une opulence poétique et orchestrale inouïe. Pour cette œuvre surhumaine sont réunis des interprètes d’exception sous la baguette du grand Beermann, dans la production légendaire de Nicolas Joel, sublimée par les décors de Frigerio et les costumes de Squarciapino, d’une beauté à couper le souffle. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:50:00+01:00 La Femme sans ombre, mise en scène Nicolas Joel, Théâtre du Capitole, 2006. © Patrice Nin

