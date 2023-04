Feux d’artifice Théâtre du Capitole, 21 décembre 2023, Toulouse.

Feux d’artifice 21 – 31 décembre Théâtre du Capitole De 8 à 63€ / 31 décembre : de 10 à 82€

Au gré d’une succession de petites études chorégraphiques, Serge Lifar établit les pas et les gestes néoclassiques qui deviendront sa signature, faisant de Suite en blanc un feu d’artifice de technique et de style de l’école française. Avec Sechs Tänze, Jiří Kylián brosse six tableaux plein d’humour, de cocasserie et d’inventivité. Il y distille l’idée que « nos vies ne sont que des répétitions générales en vue de quelque chose de plus profond et de plus éloquent… ». Dans The Concert, pièce à l’humour ravageur, Jerome Robbins prend un malin plaisir à illustrer les fantasmes des auditeurs d’un récital de piano. D’abord compassé, le récital s’achève en un délire onirique et surréaliste.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T21:55:00+01:00

2023-12-31T15:00:00+01:00 – 2023-12-31T16:55:00+01:00

Suite en blanc © David Herrero