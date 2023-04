Mon Noël à moi Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Mon Noël à moi Théâtre du Capitole, 9 décembre 2023, Toulouse. Mon Noël à moi 9 et 10 décembre Théâtre du Capitole De 8 à 48€ « Étranges Noëls de mon adolescence ! Ma chorale se retrouvait chez ma grand-mère pour lui chanter des chants de Noël avant de partir à la Messe de Minuit. Puis, à l’église, nous chantions tout ce que nous voulions : Dubois, Saint-Saëns, Delibes, Gounod, etc. Les paroissiens se croyaient à l’Opéra de Paris ! Mémé nous attendait à la maison et cuisinait pour nous à condition que nous lui chantions les comédies musicales de sa jeunesse ou ses tubes préférés de la télé : Bécaud, Piaf, Aznavour, etc. Chaque année, nous recommencions ce drôle de marathon musical qui, 50 ans après, me remplit toujours de bonheur et de souvenirs ! » H. N. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

