De 8 à 48€ Plus vibrant, plus « italien » que son rival Lully, Marc-Antoine Charpentier est l'un des compositeurs les plus attachants du Grand Siècle. Au sein de sa riche production, la musique dédiée au culte marial occupe une place toute particulière : ferveur et tendresse caractérisent ces bijoux de musique sacrée, qui resplendissent comme au premier jour dans l'interprétation de Jordi Savall et de ses musiciens, parangons d'authenticité baroque. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Aujourd'hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d'excellence.

George de la Tour, Le Nouveau-Né, Musée des Beaux-Arts de Rennes. Vers 1640.

