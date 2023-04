Le retour d’Ulysse dans sa patrie Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le retour d’Ulysse dans sa patrie Théâtre du Capitole, 28 novembre 2023, Toulouse. Le retour d’Ulysse dans sa patrie 28 novembre et 2 décembre Théâtre du Capitole De 8 à 48€ Malgré les assauts des prétendants au trône et à sa main, la fidèle Pénélope a attendu dix ans son époux Ulysse après la victoire sur les Troyens. À son retour, le roi d’Ithaque saura se débarrasser des importuns. Quatre ans après leur Orfeo au Capitole, Emiliano Gonzalez Toro et son ensemble I Gemelli, spécialistes accomplis de ce répertoire, poursuivent l’exploration des opéras de Monteverdi avec cette splendide Odyssée vénitienne. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

