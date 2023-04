Boris Godounov Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Boris Godounov Théâtre du Capitole, 24 novembre 2023, Toulouse. Boris Godounov 24 novembre – 3 décembre Théâtre du Capitole De 10 à 113€ Le tsar Boris, qui a accédé au trône au prix d’un terrible crime, vacille et s’effondre sous le poids de la mauvaise conscience. La musique, somptueux monument choral et orchestral aux nombreuses évocations folkloriques, sonde les abîmes de l’âme russe. Une nouvelle production événement, marquée par les débuts du grand baryton allemand Matthias Goerne dans ce rôle-titre mythique et la mise en scène d’Olivier Py, maître des univers tourmentés de la tyrannie. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00 Ilya Glazounov, Boris Godounov, 1912. Musée russe de Saint-Pétersbourg. © DR

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Capitole Adresse Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Théâtre du Capitole Toulouse

Théâtre du Capitole Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Boris Godounov Théâtre du Capitole 2023-11-24 was last modified: by Boris Godounov Théâtre du Capitole Théâtre du Capitole 24 novembre 2023 Théâtre du Capitole Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne