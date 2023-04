Michael Fabiano Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Michael Fabiano Théâtre du Capitole, 19 novembre 2023, Toulouse. Michael Fabiano Dimanche 19 novembre, 16h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€ Le grand ténor américain d’origine italienne triomphe dans Verdi, Donizetti ou Puccini sur les plus grandes scènes du monde. Invité-surprise du Capitole en 2022, où il chante au pied levé le Don José de Carmen, Michael Fabiano revient pour un récital exceptionnel de mélodies françaises, servies par sa musicalité accomplie et son incroyable élégance. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:30:00+01:00

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:30:00+01:00 © Jiyang Chen

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Capitole Adresse Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Théâtre du Capitole Toulouse

Théâtre du Capitole Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Michael Fabiano Théâtre du Capitole 2023-11-19 was last modified: by Michael Fabiano Théâtre du Capitole Théâtre du Capitole 19 novembre 2023 Théâtre du Capitole Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne