La Sylphide Théâtre du Capitole, 20 octobre 2023, Toulouse. La Sylphide 20 – 29 octobre Théâtre du Capitole De 8 à 63€ Cette version, postérieure de quatre ans à l’originale de Filippo Taglioni (1832) a l’avantage d’être plus resserrée dramatiquement et de donner autant d’importance à la danse masculine qu’à la danse féminine. L’intrigue, quant à elle, reste la même : un Écossais, James, s’éprend d’une sylphide et se détache, peu à peu, de son amour pour Effie, une jeune paysanne qu’il doit tantôt épouser. Mettant tout en œuvre pour s’approprier la fille de l’air, il obtient de la sorcière Madge une écharpe enchantée qui s’avère être empoisonnée. James aura alors tout perdu : sa sylphide mourra ; quant à Effie, elle épousera un autre villageois, Gurn, qui lui, se satisfera de la réalité de sa bien-aimée. Seuls restent à James le souvenir et la nostalgie, cette « nostalgie qui est l’essentiel du romantisme » comme disait Hoffmann. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

