God Save The King ! Mercredi 4 octobre, 20h00 Théâtre du Capitole De 8 à 48€ C'est avec trompettes et tambours que le grand Haendel célèbre le couronnement de George II ou les victoires militaires de la puissante Angleterre. Hervé Niquet et le Concert Spirituel, maîtres des fastes baroques, nous font revivre la splendeur de ces cérémonies et le génie de Haendel, musicien des rois… et roi des musiciens ! Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:45:00+02:00

Feux d'artifice sur la Tamise, célébrant la Paix d'Aix-la-Chapelle, 15 mai 1749. © DR

