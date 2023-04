Les Pêcheurs de perles Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Pêcheurs de perles Théâtre du Capitole, 26 septembre 2023, Toulouse. Les Pêcheurs de perles 26 septembre – 8 octobre Théâtre du Capitole De 10 à 113€ Avec cet opéra qui marque ses débuts, Bizet livre une musique lumineuse et tendre, aux subtils parfums d’Orient. Pour cette nouvelle production, servie par une distribution de merveilleux chanteurs français sous la direction du brillant Victorien Vanoosten, le chorégraphe Thomas Lebrun signe une mise en scène où s’allient la grâce du Ballet de l’Opéra national du Capitole, la magie des décors d’Antoine Fontaine et la splendeur des costumes de David Belugou. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T20:00:00+02:00 – 2023-09-26T22:30:00+02:00

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:30:00+02:00 © Opéra national du Capitole / Antoine Fontaine.

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Capitole Adresse Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Théâtre du Capitole Toulouse

Théâtre du Capitole Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les Pêcheurs de perles Théâtre du Capitole 2023-09-26 was last modified: by Les Pêcheurs de perles Théâtre du Capitole Théâtre du Capitole 26 septembre 2023 Théâtre du Capitole Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne