Tarif unique : 5 €

Midi du Capitole : une heure de récital à petit prix !

Théâtre du Capitole
Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Que diriez-vous d’une pause déjeuner musicale ? Les Midis du Capitole sont l’occasion de percevoir de nouvelles facettes des artistes à l’affiche ou de découvrir de jeunes talents !

La soprano Marianne Croux et la pianiste Florence Boissolle vous donnent rendez-vous le 25 mai à 12h30 pour partager une heure de musique.

