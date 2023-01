Le Viol de Lucrèce Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Viol de Lucrèce Théâtre du Capitole, 23 mai 2023, Toulouse. Le Viol de Lucrèce 23 – 30 mai Théâtre du Capitole

Tarif : de 10 à 82€

Benjamin Britten (1913-1976) handicap moteur mi Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole

05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. L’incorruptible patricienne Lucrèce peut-elle seulement survivre aux outrages de Tarquin, prince impulsif d’une Rome dépravée ? Après le succès de Peter Grimes, Britten choisit pour ce célèbre épisode de l’histoire romaine une forme inédite et bouleversante: un opéra de chambre, à la fois intimiste et d’une radicale violence, qui retrouve la grandeur tragique d’un destin déploré par un Chœur antique. Pour cet ouvrage rare et sublime, donné pour la première fois au Capitole, il fallait à la mise en scène le génie d’une grande tragédienne de notre temps : Anne Delbée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T20:00:00+02:00

2023-05-30T21:40:00+02:00

