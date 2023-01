Cantiques de Britten Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Cantiques de Britten Théâtre du Capitole, 24 avril 2023, Toulouse. Cantiques de Britten Lundi 24 avril, 20h00 Théâtre du Capitole

Tarif unique : 20€

Les cinq Cantiques sont l’un des sommets de l’œuvre de Benjamin Britten. handicap moteur mi Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole

05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Composés sur une période de 25 ans, tous destinés à son compagnon le ténor Peter Pears, les Cantiques forment un ensemble d’une spiritualité bouleversante. Chacun fait intervenir un effectif différent, faisant appel au haute-contre, au baryton, au piano, à la harpe ou au cor. Seul point commun, la voix de ténor pour laquelle Britten aura écrit ses plus belles pages, de Peter Grimes à ces sublimes Cantiques. Avant les représentations du Viol de Lucrèce, Cyrille Dubois, le plus brittenien des ténors français, relève le défi de cette musique surnaturelle, en compagnie d’Anne Le Bozec ou encore de Marc Mauillon, et dans l’écrin intimiste de l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T20:00:00+02:00

2023-04-24T22:00:00+02:00

