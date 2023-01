La Traviata Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Traviata Théâtre du Capitole, 21 avril 2023, Toulouse. La Traviata 21 – 30 avril Théâtre du Capitole

Tarif : de 10 à 113€

Giuseppe Verdi (1813-1901) Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole

05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. La célèbre Dame aux camélias, courtisane condamnée par la maladie et la société bourgeoise dont elle sert pourtant les plaisirs, pourra-t-elle trouver la rédemption dans la pureté de son amour pour un fils de bonne famille ? Dans la magnifique production du regretté Pierre Rambert, sous la baguette solaire du jeune chef milanais Michele Spotti qui fait ses débuts au Capitole, deux splendides Italiennes brillent en alternance dans le rôle de Violetta : Rosa Feola et Claudia Pavone incarnent La Traviata ou « la Dévoyée », l’un des personnages les plus bouleversants de Verdi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T20:00:00+02:00

2023-04-30T17:50:00+02:00 Mirco Magliocca

