Les Sacqueboutiers Théâtre du Capitole, 16 avril 2023, Toulouse.

Tarif unique : 30 €

Le célèbre ensemble toulousain de cuivres anciens, fidèle à l’Opéra national du Capitole, revient en cette saison pour un programme aussi passionnant qu’original : Le Jazz et la Pavane ! handicap moteur mi

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence.

Le concert Le Jazz et la Pavane (un écho à Nougaro et « Le jazz et la java ») dévoile les similitudes insoupçonnées entre deux traditions effervescentes, celle du jazz et celle de la musique de la Renaissance : une même pratique de l’improvisation, un même esprit de liberté et d’inventivité, confiés ici à un savoureux mélange d’instruments anciens et modernes.



