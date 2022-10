Au commencement il n’y avait rien THÉÂTRE DU BOIS DE L’AUNE Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Au commencement il n'y avait rien Lundi 24 octobre, 19h30 THÉÂTRE DU BOIS DE L'AUNE

Entrée libre sur réservation 0488717480

♫♫♫ THÉÂTRE DU BOIS DE L’AUNE 1 Place Victor Schoelcher, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Spectacle Famille à partir de 11 ans, dans le cadre de Momaix.

Et puis nous voilà.

La création est une œuvre musicale majeure du compositeur Haydn, écrite vers la fin du 19ème siècle, après qu’il ait été bouleversé par une représentation du Messie de Haendel. Jan Heiting s’en empare de façon inédite avec treize choristes et solistes, et un quatuor à cordes avec des instruments d’époque. L’oratorio est ponctué par un récit, porté par un conteur intrigant et fantaisiste, qui relate les différentes étapes de la

création du monde.

Conte musical inspiré de l’oratorio la Création de Joseph HAYDN Direction musicale Jan Heiting Violons Rachel Cartry, Marie-Hélène Tournebise Alto Caroline Menuge Violoncelle Emilie Rose

Comédien Laurent Moreau Ensemble vocal AD FONTES (13 choristes/solistes)

