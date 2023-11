Marc-Antoine Le Bret & Friends Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 24 mars 2024, Le Blanc-Mesnil.

Marc-Antoine Le Bret & Friends Dimanche 24 mars 2024, 16h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 15 euros à 25 euros

Le Grand show d’humour « Absolutely Hilarious »

Préparez-vous pour 2 heures de rires avec l’imitateur Marc-Antoine Le Bret et ses amis humoristes !

Le grand show d’humour « Absolutely Hilarious » créé en 2018 à Paris, est rapidement devenu un des plateaux d’artistes incontournables de la capitale ! Tous les mois, dans les plus grands théâtres de Paris, Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm présentent à chaque fois une toute nouvelle programmation, mêlant grands noms de l’humour et nouvelle génération du rire.

Pour ce deuxième rendez-vous de la saison, l’invité d’honneur est Marc-Antoine Le Bret. Le taulier de la chronique quotidienne sur la matinale de RFM viendra faire des extraits de son spectacle « Solo » dans lequel il campe près de 90 personnages grâce à ses imitations.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

