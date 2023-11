Sorcière, pirate et crocodile Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 23 mars 2024, Le Blanc-Mesnil.

Sorcière, pirate et crocodile Samedi 23 mars 2024, 16h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Comédie jeune public (dès 3 ans)

La sorcière « Maladroite » filleule de la grande « Maléfique » est très en retard dans sa préparation pour les « Goldens Crapauds ». Un ingrédient capital est introuvable pour sa nouvelle formule magique… de la bave de crocodile ! Seule solution, aller en prélever directement à la « Grotte de l’Effroyable » sur le « Terriiiible Crocodile ». Elle fera appel au célèbre Capitaine Bourtouga, pirate sanguinaire réputé pour n’avoir peur de rien ni de personne. Le capitaine sera-t-il à la hauteur de sa réputation et le crocodile assez docile pour donner de sa bave ?

Pour le savoir venez voyager avec Maladroite et Bourtouga et vous ferez la rencontre du hibou messager, du corbeau rigolo et du terriiiible crocodile ! Magie, chant, danse, rires et interactions seront au rendez-vous.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:50:00+01:00

2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:50:00+01:00

©