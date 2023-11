La femme est l’égale de l’homme… enfin normalement Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 22 mars 2024, Le Blanc-Mesnil.

La femme est l’égale de l’homme… enfin normalement Vendredi 22 mars 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 15 euros à 25 euros

Comédie sur le couple

En 2023, où en est la femme ? L’homme domine le couple ? Ouais, ouais, ouais. Et si la femme lui laissait croire tout ça, à la gent masculine ?

Matthieu et Juliette sont en couple. Tous les deux s’aiment. Non Matthieu n’a pas peur de beau papa, non Juliette laisse de la place à Matthieu pour ranger ses affaires… Qu’est-ce qu’en pense le public ? On suit l’évolution de notre couple de leur rencontre jusqu’à l’union sacré, avec ses hauts et ses bas mais surtout avec beaucoup d’humour.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

