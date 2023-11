Le Plateau du Rire #6 Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 13 mars 2024, Le Blanc-Mesnil.

Le Plateau du Rire #6 Mercredi 13 mars 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: Gratuit sur réservation à partir du 28/02

KANDIDATOR est la seule scène ouverte de Paris qui aide et propulse les talents, tous styles confondus. Chaque lundi soir, des professionnels viennent parrainer et applaudir les artistes, amateurs ou confirmés. Le maître de cérémonie a sélectionné pour vous le crème des talents.

Vous souhaitez participer ? Une audition a lieu le jour-même à 17h. Les talents sélectionnés se produiront le soir lors de la scène ouverte.

Plus d’informations sur kandidator.fr ou au 06.13.45.69.94

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T20:00:00+01:00 – 2024-03-13T21:30:00+01:00

humour rire

