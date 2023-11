Three Blind Mice Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 3 mars 2024, Le Blanc-Mesnil.

Three Blind Mice Dimanche 3 mars 2024, 16h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Contrebasse, guitare, trompette est la configuration de cet orchestre où l’énergie et la science de chacun est mise au service d’une musique dynamique et exigeante, à la saveur résolument acoustique.

A la fois généreux accompagnateurs et solistes hors pair, ces musiciens s’illustrent dans un style frais et énergique, nourri d’une complicité contagieuse et d’un sens affûte du challenge. Les Three Blind Mice sont fascinés par les maîtres du tout jeune jazz (Bix Beiderbecke, Duke Ellington, Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Fats Waller, Sidney Bechet…) et trouvent dans les enregistrements des années 1920 / 1930 un terrain propice à leur complicité. Ces virtuoses s’appliquent alors à mettre en lumière les contours, les particularités et les rythmes qui confèrent à ce répertoire toute son originalité et sa magie.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

jazz spectacle

