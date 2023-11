C’est décidé, je deviens une connasse ! Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil Catégories d’Évènement: Le Blanc-Mesnil

Seine-St.-Denis C’est décidé, je deviens une connasse ! Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 1 mars 2024, Le Blanc-Mesnil. C’est décidé, je deviens une connasse ! Vendredi 1 mars 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 15 euros à 25 euros Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une « connasse » !

Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des cœurs, pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs. Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse !

Enorme succès du festival d’Avignon 2022 où la pièce a affiché complet sur toutes les représentations, ne manquez pas sa tournée nationale ! Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu
Théâtre du Blanc-Mesnil
Adresse
1 place de la libération 93150 le blanc mesnil
Ville
Le Blanc-Mesnil

