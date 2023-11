Night Coast Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 25 février 2024, Le Blanc-Mesnil.

Benoît de Flamesnil et Nicolas Fourgeux vous plongent au cœur des plus belles mélodies composées par Benny Golson et Curtis Fuller.

Ils rendent hommage aux deux musiciens et compositeurs de génie, précurseurs du Hard-Bop, musique qui a fait renouer le Jazz avec ses racines les plus anciennes et résolument inscrite dans la modernité qui a éclos à partir des années 1950.

La rythmique de Night Coast est emmenée par 3 grands amateurs de ces saveurs : Marc

Benham au Piano, Étienne Renard à la contrebasse et Sylvain Glévarec à la batterie. Les cinq musiciens, issus d’horizons divers et riches, ont choisi de vous raconter leur histoire à travers le Jazz avec un charme et une énergie jubilatoire qui nous rappellent à quel point le monde nous crie l’urgence de jouir pleinement de nos libertés.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:30:00+01:00

