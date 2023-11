MegaSwing Quintet Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 11 février 2024, Le Blanc-Mesnil.

MegaSwing Quintet Dimanche 11 février 2024, 16h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Depuis plus de 30 ans, Stéphane Roger et ses musiciens vous proposent un répertoire swing.

Sous la houlette du batteur Stéphane Roger, de l’aube au crépuscule des années 90, MegaSwing égaya les nuits parisiennes d’une lueur toute « Blue Swing red hot Funky », et donna à la scène jazz swing française une jolie couleur culte. Après 8 ans d’existence et 3 albums, ce bel orchestre se consuma… pour mieux renaître de ses cendres quelques années plus tard.

Cette année MegaSwing soufflera ses 34 bougies, le Jazz phœnix lisse ses plumes d’apparat, ré-accorde ses instruments de fête pour se livrer à un ultime tour de piste que l’on espère proche du mouvement perpétuel. Pendant toutes ces années MegaSwing aura été à géométrie variable, en voici la dernière mouture !

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:30:00+01:00

2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:30:00+01:00

jazz blues

©