Loredana & Agurida Band Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 9 février 2024, Le Blanc-Mesnil.

Loredana & Agurida Band Vendredi 9 février 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 25 euros à 35 euros

Loredana débute sa carrière en 1988 avec la sortie du premier album « Good Evening, Baby ». La chanson éponyme connaît alors un énorme succès et est toujours l’une des chansons les plus appréciées de l’artiste. Au fil des ans, Loredana a conquis des millions de Roumains à travers une riche discographie et des apparitions live toujours spectaculaires.

Venez découvrir cette artiste star en Roumanie pour une date exceptionnelle, accompagnée par le groupe Agurida. Elle interprètera ses plus grands succès comme « Zig Zagga », « Lele », « Depărtare », « Apa »…

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

