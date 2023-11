Les pigeons Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 4 février 2024, Le Blanc-Mesnil.

Les pigeons Dimanche 4 février 2024, 16h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 7,5 euros à 28 euros

Serge et Bernard, acteurs de second plan, la soixantaine, habitués aux troisièmes rôles, sont amis depuis longtemps. Ils ont débuté ensemble il y a 40 ans, mais n’en restent pas moins rivaux. Convoqués en même temps pour le casting d’un film, ils sont à la fois surpris et contents. En attendant de passer l’audition, ils discutent, évoquent leurs souvenirs, se taquinent… Mais quand on leur apporte le texte de l’audition tout bascule. Une comédie entre rires et émotions.

Ce qu’en dit la presse

« On va vraiment de surprises en surprises. » Lea Jacquet, FRANCE 3

« Une mise en abîme surprenante! » FRANCE BLEU

« Il y’a une complicité incroyable! » FRANCE TÉLÉVISIONS

« Le duo fait des étincelles » PARIS MATCH

« On rit beaucoup! » ARTISTIK REZO

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

théâtre spectacle

© Pascal Ito