Les Nuits d’Orient Samedi 3 février 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 15 euros à 25 euros

« Les Nuits d’Orient » est une invitation à survoler le monde arabe le temps d’une soirée et à revivre ses meilleurs moments musicaux. C’est l’occasion de mettre à l’honneur ses plus grandes voix et de revisiter les tubes ayant marqué plus d’une génération. Ce délicieux voyage en musique prend vie grâce à la symbiose et aux talents de ses interprètes à l’enthousiasme unique.

L’Ensemble Mazzika, qui s’est donné pour mission de faire revivre les plus grands noms de la musique arabe sur la scène française et européenne, revisitera les plus beaux airs du répertoire.

Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l'Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:30:00+01:00

