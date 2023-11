Carmen Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 28 janvier 2024, Le Blanc-Mesnil.

Carmen Dimanche 28 janvier 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 12,5 euros à 28 euros

Reconnu comme l’un des meilleurs représentants de la culture espagnole sur la scène internationale, le Ballet Español de Murcia présente sa version dansée du célèbre opéra de Bizet.

Ce ballet met en scène l’amour tragique et la jalousie amoureuse des personnages de Carmen et de Don José, dont l’amour passionné pour la belle bohémienne ne trouve aucun écho et le conduit au crime passionnel. Les musiques de Georges Bizet mêlées au Flamenco traditionnel nous transportent au cœur de l’œuvre romantique de Prosper Mérimée. Les danses, interprétées magnifiquement par les 16 artistes, sont d’une clarté inouïe et d’une puissance tragique. Le Ballet Español de Murcia fait revivre avec émotion cette œuvre où toutes les passions sont poussées à l’extrême, de l’amour à la mort.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T20:00:00+01:00 – 2024-01-28T21:20:00+01:00

