Les beaux-pères Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 21 janvier 2024, Le Blanc-Mesnil.

Les beaux-pères Dimanche 21 janvier 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 7,5 euros à 28 euros

Comment annoncer à son père qu’on est en couple ? Quand on est un garçon et qu’on vit avec un homme qui a précisément l’âge de son père… C’est tout le dilemme d’Arthur qui vit avec Gérard.

Mais la situation se complique un peu plus si le père croit qu’Arthur partage la vie de sa voisine Prune, et que le copain de Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple avec Gérard…

Vous suivez ?

Bref. Les apparences sont parfois trompeuses et la réalité n’est pas toujours celle qu’on croit…

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

