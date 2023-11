Thomas Ngijol Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 19 janvier 2024, Le Blanc-Mesnil.

Thomas Ngijol Vendredi 19 janvier 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 25 euros à 35 euros

L’humoriste renoue avec la scène dans un stand up vif et percutant !

Depuis bientôt 15 ans, Thomas Ngijol promène sa voix de crooner au fil de ses films et de ses spectacles. L’humoriste né du Jamel Comedy Club débarque sur scène avec son one man show « L’œil du tigre ». Il dresse le bilan de six années qui ont suivi son dernier spectacle, une sorte de thérapie à cœur ouvert pour briser sa carapace de comédien.

L’œil du tigre : Expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le regard qui semble être la marque d’un authentique guerrier. En astrologie chinoise, l’individu né sous le signe du Tigre est considéré comme « enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant des risques inutiles pour le plaisir et le panache »

Cette expression ne correspond évidemment pas au profil de Thomas Ngijol mais ça a l’avantage de l’inspirer.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:35:00+01:00

