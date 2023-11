Concert du Nouvel An Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil Catégories d’Évènement: Le Blanc-Mesnil

Seine-St.-Denis Concert du Nouvel An Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 14 janvier 2024, Le Blanc-Mesnil. Concert du Nouvel An Dimanche 14 janvier 2024, 16h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Gratuit – sur réservations dès le 1/12 Orchestre de l’Opéra de Massy

Bercé par les plus belles pages du répertoire, le public aura le plaisir de découvrir une programmation riche en surprises. Tenues secrètes jusqu’à la dernière minute, les œuvres seront révélées par les commentaires des chefs d’orchestre, au fil du concert. Un concert à savourer en famille ! Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

