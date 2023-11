Casse-Noisette Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 13 janvier 2024, Le Blanc-Mesnil.

Casse-Noisette Samedi 13 janvier 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 8.5 euros à 28 euros

Grand Ballet de Kiev

Véritable fable sur le passage de l’enfance à l’adolescence, Casse-Noisette se base sur le thème immortel de l’amour et des forces du mal. Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s’animent et le Casse-noisette se transforme en prince…

Le Grand Ballet de Kiev est un ensemble de danse classique Ukrainienne couronné de succès. Ses membres sont issus des meilleures écoles de théâtres, d’opéras et de ballets d’Ukraine. Son directeur qui participe à cette sélection très rigoureuse est Alexander Stoyanov, étoile de ballet mondialement reconnu. La beauté, la perfection de leurs performances et leur notoriété les amènent à se produire dans le monde entier.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:20:00+01:00

