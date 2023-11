Duo Esmero Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 12 janvier 2024, Le Blanc-Mesnil.

Duo Esmero Vendredi 12 janvier 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Entre Espagne et Amérique latine

Etonnamment, la musique s’avère avoir réussi l’alliance de la musique classique occidentale et des accents populaires latino-américains parfois nostalgiques, parfois dansants, le temps d’un pasillo, et exigeant que le lyrisme soit abandonné pour plus de simplicité.

Cette musique souvent teintée de mélancolie, effleure du bout des doigts l’Histoire de ces terres autrefois colonisées. Ici, la guitare classique et le chant lyrique parviennent à s’accorder et s’adapte aux exigences du répertoire en nous offrant la possibilité d’en apprécier les multiples facettes.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

