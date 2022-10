Contes et murmures du grand tambour Théâtre du Blanc Mesnil Le Blanc-Mesnil Catégories d’évènement: Le Blanc-Mesnil

Contes et murmures du grand tambour Théâtre du Blanc Mesnil, 20 avril 2023, Le Blanc-Mesnil. Contes et murmures du grand tambour Jeudi 20 avril 2023, 10h00, 14h45 Théâtre du Blanc Mesnil Théâtre du Shabano – Valentina ARCE Théâtre du Blanc Mesnil Place de la Libération 93150 Le Blanc Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Île-de-France Une trilogie de contes venus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. Pour deux marionnettistes et une musicienne. Accueilli à l’Opéra de Tours en 2021, il sera à l’Opéra Grand Avignon en mars 2023 ! Un spectacle qui fait le pari de la diversité musicale. Trois contes traditionnels transportent le public dans un voyage « marionnettique » et musical où les ombres chinoises derrière le grand tambour et les instruments du monde sur la scène font autant rêver que réfléchir. Trois personnages cherchent la voie pour atteindre le bonheur.

Nous serons tour à tour embarqués dans le sillage d’une jeune fiancée désolée, d’un chasseur qui se croit invincible,

d’un terrible petit roi cupide qui cherche la richesse en dépit du bon sens et de la protection de la nature qui l’entoure.

Pour eux décidément, rien ne va comme ils veulent !

