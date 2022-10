Pierre Guénard Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil Catégories d’évènement: Le Blanc-Mesnil

Pierre Guénard Théâtre du Blanc-Mesnil, 8 mars 2023, Le Blanc-Mesnil. Pierre Guénard Mercredi 8 mars 2023, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil

Entrée gratuite – réservations à partir du 22/02

Le projet solo du chanteur de Radio Elvis ! Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France

0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019. Pierre débute sa carrière comme slameur, ouvrant les concerts de Grand Corps Malade dans son Poitou natal. Après le succès du groupe Radio Elvis fondé en 2013, découvrez le nouveau projet du chanteur des tubes : 23 minutes, Ces garçons-là, Solarium…

Chanteur et guitariste du groupe de rock français Radio Elvis, Pierre Guénard nourrit le besoin de chanter sous son propre nom et se lance en solo il y a peu. Au fil des chansons de son projet, il se livre simplement, avec sincérité et dans une écriture intime proche du journal de bord.

