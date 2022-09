Annulé | Alban Ivanov Théâtre du Blanc-Mesnil, 9 octobre 2022, Le Blanc-Mesnil.

Annulé | Alban Ivanov Dimanche 9 octobre, 18h00 Théâtre du Blanc-Mesnil

Tarifs: de 25 euros à 35 euros

Retrouvez Alban Ivanov dans son dernier spectacle.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France

0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout premier spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son nouveau one man show déjanté.

Génie fainéant, pas très obéissant, mais tellement drôle et attachant… L’humoriste, originaire de Narbonne, nous offre un solo sincère et déjanté dans lequel il se livre avec une énergie incroyable et un franc-parler propre à lui. Outre l’impertinence et l’éloquence, Alban maîtrise l’improvisation sur le bout des doigts. Se délectant du quotidien, il nous offre une bouffée d’air qui fait le plus grand bien.



