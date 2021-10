Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Théâtre du Beauvaisis : l’Araignée Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Théâtre du Beauvaisis : l'Araignée Beauvais, 8 novembre 2021

Lundi 8 novembre à 19h30

Mardi 9 et mercredi 10 novembre à 20h30

Mardi 9 et mercredi 10 novembre à 20h30 Arachnophobes, ne pas s’abstenir ! Il n’est pas exactement question d’araignée ici mais d’une femme qui voudrait juste se mettre en pause, comme, dit-on, les araignées font semblant de mourir devant un danger imminent. Charlotte Lagrange et sa compagnie La Chair du monde sont associées au Théâtre du Beauvaisis depuis l’année 2020. Bord de scène lundi 8 novembre après la représentation. +33 3 44 06 08 20 https://www.theatredubeauvaisis.com/spectacle-beauvais-theatre-l-araignee-600.html Lundi 8 novembre à 19h30

