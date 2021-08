Théâtre Dromesko Brest, 2 novembre 2021, Brest.

Théâtre Dromesko 2021-11-02 – 2021-11-14 Rue Jean Marie le Bris Parc à chaînes

Brest Finistère

Le Jour du Grand Jour & Le Dur Désir de Durer

A partir de 12 ans. Igor et Lily Dromesko inventent depuis plus de vingt-cinq ans un théâtre nomade qui a les pieds dans la réalité et le cœur dans les étoiles ! On y découvre une foule de personnages mythiques, fous et attachants dans un tourbillon d’images à la fois drôles et nostalgiques.

Le théâtre Dromesko vous propose un spectacle en deux parties :

PARTIE 1 : LE JOUR DU GRAND JOUR

– mardi 2 Novembre : 20h30

– mercredi 3 Novembre : 19h30

– jeudi 4 Novembre : 19h30

– vendredi 5 Novembre: 20h30

– samedi 6 Novembre: 19h30

C’est un jour pas comme les autres. Un de ces jours de cérémonie – baptême, mariage, enterrement – qui rythme l’existence. Dans l’espace d’un plateau bi-frontal, le Théâtre Dromesko nous invite à une parade cocasse et haute en couleur. Entre discours et delirium républicain, baptême canin, défilé de mariées aux longues traînes, jeunes amoureux en fureur ou banquet copieusement arrosé, tourne avec une grâce tantôt enjouée, tantôt mélancolique, le grand manège de la vie.

PARTIE 2 : LE DUR DÉSIR DE DURER

– mercredi 10 Novembre : 19h30

– jeudi 11 Novembre : 19h30

– vendredi 12 Novembre : 20h30

– samedi 13 Novembre : 19h30

– dimanche 14 Novembre : 17h30

Deuxième volet, Le Dur Désir de Durer démarre là où s’est arrêté Le Jour du Grand Jour. Le Théâtre Dromesko évoque le temps qui passe, l’abandon, le désenchantement, la fragilité de la vie, ses tempêtes aussi, jusqu’à la disparition, avec l’inconnu et le mystère qui nous attendent tous, derrière la porte. Une suite en avant face aux lendemains qui déchantent, avec dans le dos les rengaines du passé et sous les pieds le vertige d’être encore là aujourd’hui.

Durée de chaque spectacle : 1h30

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Theatre-Dromesko.html

Le Jour du Grand Jour & Le Dur Désir de Durer

A partir de 12 ans. Igor et Lily Dromesko inventent depuis plus de vingt-cinq ans un théâtre nomade qui a les pieds dans la réalité et le cœur dans les étoiles ! On y découvre une foule de personnages mythiques, fous et attachants dans un tourbillon d’images à la fois drôles et nostalgiques.

Le théâtre Dromesko vous propose un spectacle en deux parties :

PARTIE 1 : LE JOUR DU GRAND JOUR

– mardi 2 Novembre : 20h30

– mercredi 3 Novembre : 19h30

– jeudi 4 Novembre : 19h30

– vendredi 5 Novembre: 20h30

– samedi 6 Novembre: 19h30

C’est un jour pas comme les autres. Un de ces jours de cérémonie – baptême, mariage, enterrement – qui rythme l’existence. Dans l’espace d’un plateau bi-frontal, le Théâtre Dromesko nous invite à une parade cocasse et haute en couleur. Entre discours et delirium républicain, baptême canin, défilé de mariées aux longues traînes, jeunes amoureux en fureur ou banquet copieusement arrosé, tourne avec une grâce tantôt enjouée, tantôt mélancolique, le grand manège de la vie.

PARTIE 2 : LE DUR DÉSIR DE DURER

– mercredi 10 Novembre : 19h30

– jeudi 11 Novembre : 19h30

– vendredi 12 Novembre : 20h30

– samedi 13 Novembre : 19h30

– dimanche 14 Novembre : 17h30

Deuxième volet, Le Dur Désir de Durer démarre là où s’est arrêté Le Jour du Grand Jour. Le Théâtre Dromesko évoque le temps qui passe, l’abandon, le désenchantement, la fragilité de la vie, ses tempêtes aussi, jusqu’à la disparition, avec l’inconnu et le mystère qui nous attendent tous, derrière la porte. Une suite en avant face aux lendemains qui déchantent, avec dans le dos les rengaines du passé et sous les pieds le vertige d’être encore là aujourd’hui.

Durée de chaque spectacle : 1h30

dernière mise à jour : 2021-08-25 par