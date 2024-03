Théâtre « Drôle de square » Le Chai Saint-Georges-d’Oléron, samedi 11 mai 2024.

Théâtre « Drôle de square » Le Chai Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Théâtre au petit square en ville où le temps semble prendre son temps, le temps de rencontres improbables. On y refait un peu le monde à sa façon…

Un beau moment de théâtre à partager mêlant poésie et ironie, tendresse et humour.

10 10 EUR.

Début : 2024-05-11 20:00:00

fin : 2024-05-11

Le Chai 89 rue des sports

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

