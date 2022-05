Théâtre : Drôle de Square Garchizy, 27 mai 2022, Garchizy.

Théâtre : Drôle de Square Salle Entre Fêtes Avenue de la République Garchizy

2022-05-27 – 2022-05-27 Salle Entre Fêtes Avenue de la République

Garchizy Nièvre Garchizy

La Compagnie Théâtre du Cherche Midi vous convie à une soirée sous le signe du théâtre avec leur pièce Drôle de Square à la salle l'Entre Fêtes de GARCHIZY. n Un petit square en ville où le temps semble prendre son temps, le temps de rencontres improbables. On s'y retrouve, on s'y perd, on s'y croise sans vraiment s'y rencontrer. On y délire à loisir, prisonnier de ses lubies, de ses folies ordinaires. On y refait un peu le monde à sa façon. On y parle d'êtres chers disparus, de chanson envolée, de chat perdu et de panthère échappée du zoo, de chinois bien présents, de "voyages immobiles ou encore de "la désertification de la forêt humaine" et du "besoin d'ailes". On navigue allègrement entre absence et présence, entre futile et profond … Dans ce drôle de square n'attendons pas tous les ingrédients du théâtre de boulevard avec ses effets spectaculaires ses situations abracadabrantes, ses coups de théâtre ». Mais, entrons plutôt dans cette tranche de vie un peu particulière. Laissons-nous juste porter par la musique des mots, au rythme d'une matinée qui passe. Plongeons doucement dans ce recoin du monde peut-être pas tout à fait comme les autres. Et…, demandons-nous si, lorsque nous parlons aux autres, nous ne nous adressons pas avant tout, à nous-mêmes ; demandons-nous si nous nous rencontrons vraiment, si nous ne sommes pas tous un peu plongés dans nos mondes intérieurs comme le sont les personnages de la pièce. Ce drôle de square met le doigt avec ironie, avec tendresse aussi, sur ces questions-là. Bon voyage à bord de notre drôle de square. nRendez vous à 20h30. nTarif : 8€ / 4€ : 12 à 16 ans et gratuit aux moins de 12 ans. nBilletterie sur place. nRéservation au 03.86.58.86.31

contact@garchizy.fr +33 3 86 58 86 31 https://www.garchizy.fr/culture-sports-loisirs/saison-culturelle-31.html

Salle Entre Fêtes Avenue de la République Garchizy

