THEATRE- DREAM !, 29 juillet 2022, .

THEATRE- DREAM !

2022-07-29 – 2022-07-31

Au théâtre Elizabéthain le vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 Juillet à 21h00

Dream !

Adaptation du Songe d’une nuit d’été Mise en scène Irina Brook

Retrouvez la pièce la plus drôle et la plus populaire de Shakespeare, avec sa féerie burlesque, ses couples explosifs d’amoureux qui se font et se défont et sa troupe d’artisans du bâtiment catastrophiquement enthousiastes et maladroits !

Durant une heure, vous serez embarqués dans une joyeuse course folle à travers les méandres de la forêt magique athénienne, pour un voyage nocturne, enchanteur et hilarant !

En public complice, certains seront même invités à participer au jeu… car dans un rêve, tout est possible !

Production : Théâtre National de Nice – CDN Nice Côte d’Azur Château d’Hardelot – Département du Pas-de-Calais

TARIF 3/5€ | 1h10 | Tout public

Au théâtre Elizabéthain le vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 Juillet à 21h00

Dream !

Adaptation du Songe d’une nuit d’été Mise en scène Irina Brook

Retrouvez la pièce la plus drôle et la plus populaire de Shakespeare, avec sa féerie burlesque, ses couples explosifs d’amoureux qui se font et se défont et sa troupe d’artisans du bâtiment catastrophiquement enthousiastes et maladroits !

Durant une heure, vous serez embarqués dans une joyeuse course folle à travers les méandres de la forêt magique athénienne, pour un voyage nocturne, enchanteur et hilarant !

En public complice, certains seront même invités à participer au jeu… car dans un rêve, tout est possible !

Production : Théâtre National de Nice – CDN Nice Côte d’Azur Château d’Hardelot – Département du Pas-de-Calais

TARIF 3/5€ | 1h10 | Tout public

dernière mise à jour : 2022-06-02 par